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175 лет назад 2016
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Кириленко: РФБ ведёт переговоры с ЦСКА и «Химками» о вызове их игроков в сборную

Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко надеется, что игроки ЦСКА и «Химок» смогут сыграть за сборную России в матчах квалификации Кубка Мира-2019 в ноябре и феврале.

«Мы продолжаем вести активные переговоры с «Химками» и ЦСКА. В данный момент вопрос не решён, но мы рассчитываем, что договоримся. Хотелось бы, чтобы лидер «Химок» и сборной России Алексей Швед принял участие в играх за сборную в одно из двух окон. Мы на него рассчитываем», – цитируют Кириленко «Известия».

Поединки квалификации Кубка Мира-2019 пройдут в те же дни, в которые ЦСКА и «Химки» должны играть в Евролиге.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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БК Химки Мужская сборная России - Баскетбол ПБК ЦСКА РФБ
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