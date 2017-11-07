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175 лет назад 2016
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Бретт Браун: почему Джоэл Эмбиид не сыграет с «Ютой», пусть объяснят доктора

Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун признался, что решения о том, как часто будет пропускать матчи центровой команды Джоэл Эмбиид, принимает не он, а медицинская служба организации.

«Я следую инструкциям наших докторов. А у них есть тщательно разработанный план, согласно которому они периодически рекомендуют давать отдых Эмбииду. Если нужно больше информации по этому вопросу, то обращайтесь за ней непосредственно к докторам», – цитирует Брауна ESPN.

В нынешнем сезоне Эмбиид на данный момент пропустил всего один поединок.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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