Bwin Россия стала официальным партнёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18

Компания bwin Россия получила статус официального партнёра Единой лиги ВТБ в категории «Букмекер» в сезоне-2017/18. Стороны объявили о старте сотрудничества 6 ноября – в день матча Лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. В торжественной церемонии приняли участие президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.



Букмекерский бренд bwin будет представлен на рекламных поверхностях баскетбольных площадок в течение всего сезона, кроме этого компания получит возможность проводить мероприятия для болельщиков, а также поддержит «Матч всех звёзд» Лиги ВТБ в феврале 2018 года.

Bwin Россия — партнёр Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 Об этом было объявлено на матче «Химки» — ЦСКА.