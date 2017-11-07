Дрэймонд Грин: «Миннесота» начала становиться одним целым

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 9 ноября.

«Это очень хорошая команда, по-настоящему талантливая команда. Они начинают становиться одним целым. Мы победим, если будем играть в свой баскетбол с классным движением мяча и большим количеством передач», – приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.

«Миннесота Тимбервулвз» в пяти последних встречах турнира одержала пять побед.