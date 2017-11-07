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175 лет назад 2016
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Дрэймонд Грин: «Миннесота» начала становиться одним целым

Баскетбол

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 9 ноября.

«Это очень хорошая команда, по-настоящему талантливая команда. Они начинают становиться одним целым. Мы победим, если будем играть в свой баскетбол с классным движением мяча и большим количеством передач», – приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.

«Миннесота Тимбервулвз» в пяти последних встречах турнира одержала пять побед.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Дрэймонд Грин
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