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175 лет назад 2016
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«Реал» подписал контракт с Таваресом

Баскетбол

Руководство мадридского «Реала» подписало контракт с центровым Уолтером Таваресом, сообщает Eurohoops. Соглашение рассчитано на три года. Это приобретение связано с недавними травмами, полученными игроками передней линии мадридского клуба Огненом Кузмичем и Густаво Айоной.

Таварес — 43-й номер драфта-2014. Большую часть карьеры он провёл в Лиге развития. В НБА центровой пробовал силы в составе «Атланты Хоукс» и «Кливленд Кавальерс». В НБА он провёл 13 поединков, набирая 2,5 очка и совершая 2,5 подбора.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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