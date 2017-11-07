«Реал» подписал контракт с Таваресом

Руководство мадридского «Реала» подписало контракт с центровым Уолтером Таваресом, сообщает Eurohoops. Соглашение рассчитано на три года. Это приобретение связано с недавними травмами, полученными игроками передней линии мадридского клуба Огненом Кузмичем и Густаво Айоной.

Таварес — 43-й номер драфта-2014. Большую часть карьеры он провёл в Лиге развития. В НБА центровой пробовал силы в составе «Атланты Хоукс» и «Кливленд Кавальерс». В НБА он провёл 13 поединков, набирая 2,5 очка и совершая 2,5 подбора.