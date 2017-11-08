Порзингис: хочу выиграть награду «Самого прогрессирующего игрока НБА»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис полагает, что ему ещё рано задумываться о награде MVP регулярного чемпионата, вместе с тем, латвиец ставит перед собой ряд других амбициозных задач.

«Я не сильно задумываюсь о титуле MVP. Я говорил, что моя цель выиграть титул „Самого прогрессирующего игрока лиги“. Я хочу этого в этом году. Но в целом, я думаю, что за всю карьеру я также могу побороться за звание лучшего игрока оборонительного плана и за участие в Матче всех звёзд. Это моя индивидуальная цель», — приводит слова Порзингиса ESPN.

В нынешнем сезоне статистика форварда составляет 30,2 очка и 7,8 подбора в среднем за игру.