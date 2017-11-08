100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

24 очка Дерозана помогли «Торонто» обыграть «Чикаго»

Баскетбол

«Торонто Рэпторс» победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 119:114 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 24 очка. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Кайл Лоури набрал 17 очков, Серж Ибака — 16. У «Чикаго» 21 очко и 13 подборов на счету Бобби Портиса, Робин Допес записал себе в актив 20 очков.

Это четвёртое поражение «Буллз» в последних пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
119 : 114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Дерозан - 24, Валанчюнас - 21, Лоури - 17, Ибака - 16, Майлз - 9, Пауэлл - 7, Ануноби - 7, Райт - 6, Пёлтль - 6, Сиакам - 4, Ванвлит - 2, Ногуэйра, Миллер, Браун, Кабокло, Маккинни
Чикаго Буллз: Портис - 21, Лопес - 20, Холидей - 15, Валентайн - 14, Маркканен - 12, Данн - 10, Фелдер - 9, Грант - 7, Фелисио - 4, Ципсер - 2, Миротич, Арчидиаконоу, Лавин, Блэкени, Нваба, Пондекстер, Пэйн
Убить Дракона. Превью нового сезона НБА
Сегодня стартует регулярный чемпионат. Дождались!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Демар Дерозан
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент