24 очка Дерозана помогли «Торонто» обыграть «Чикаго»

«Торонто Рэпторс» победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 119:114 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 24 очка. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Кайл Лоури набрал 17 очков, Серж Ибака — 16. У «Чикаго» 21 очко и 13 подборов на счету Бобби Портиса, Робин Допес записал себе в актив 20 очков.

Это четвёртое поражение «Буллз» в последних пяти матчах.