Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от поражения в игре с «Сакраменто»

«Оклахома-Сити Тандер» довольно неожиданно уступил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 94:86 в пользу хозяев. По ходу матча «Оклахома» выигрывала с разницей в 17 очков, но не смогла удержать это преимущество.

Самым результативным в составе «Кингз» стал Бадди Хилд, набравший 21 очко. На счету Зака Рэндольфа 18 очков. За «Тандер» 20 очков и 12 подборов набрал Расселл Уэстбрук, 16 очков у Кармело Энтони.

Благодаря этой победе «Сакраменто» прервал серию из семи поражений.