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Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от поражения в игре с «Сакраменто»

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» довольно неожиданно уступил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 94:86 в пользу хозяев. По ходу матча «Оклахома» выигрывала с разницей в 17 очков, но не смогла удержать это преимущество.

Самым результативным в составе «Кингз» стал Бадди Хилд, набравший 21 очко. На счету Зака Рэндольфа 18 очков. За «Тандер» 20 очков и 12 подборов набрал Расселл Уэстбрук, 16 очков у Кармело Энтони.

Благодаря этой победе «Сакраменто» прервал серию из семи поражений.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
94 : 86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Рэндольф - 18, Джексон - 16, Фокс - 10, Темпл - 8, Богданович - 7, Коли-Стайн - 7, Куфос - 2, Картер - 2, Лябисье - 2, Хилл - 1, Кули, Сэмпсон, Ричардсон, Папаяннис, Джайлс, Мейсон
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 20, Энтони - 16, Адамс - 14, Джордж - 12, Грант - 10, Паттерсон - 5, Роберсон - 4, Хьюстис - 3, Абринес - 2, Дозьер, Джонсон, Коллисон, Хэмилтон, Синглер, Фергюсон, Фелтон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Кармело Энтони Расселл Уэстбрук
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