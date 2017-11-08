Йокич набрал рекордное в карьере 41 очко

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в поединке регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» обновил личный рекорд результативности, набрав 41 очко.



22-летний центровой также отметился 12 подборами, 5 результативными передачами, 2 блок-шотами и 2 перехватами за 31 минуту игрового времени. Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 112:104.



Предыдущим рекордом Йокича были 40 очков, которые он набрал 10 февраля 2017 года в матче с «Нью-Йорк Никс» (131:123).



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.