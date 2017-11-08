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175 лет назад 2016
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Йокич набрал рекордное в карьере 41 очко

Баскетбол

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в поединке регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» обновил личный рекорд результативности, набрав 41 очко.

22-летний центровой также отметился 12 подборами, 5 результативными передачами, 2 блок-шотами и 2 перехватами за 31 минуту игрового времени. Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 112:104.

Предыдущим рекордом Йокича были 40 очков, которые он набрал 10 февраля 2017 года в матче с «Нью-Йорк Никс» (131:123).

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс Никола Йокич
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