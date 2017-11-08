Кириленко: позиция Евролиги, что сборные должны играть только летом, спорна

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с введением ФИБА ноябрьских и февральских окон для проведения отборочных матчей на чемпиона мира 2019 года. Это решение вызвало острое неприятие со стороны руководства Евролиги.



«Если бы не было окон, то болельщики увидели бы свою сборную только летом-2018. А так уже в ноябре-2017 игры будут у мужской и женской команд. Правда, с финансовой точки зрения это затратная история для РФБ, но с точки зрения популяризации и внимания к команде и баскетболу это большой плюс. На матч с Бельгией в Нижнем Новгороде уже практически нет билетов, и я уверен, что будет аншлаг.



Жаль, что в этой ситуации страдают наши ведущие клубы. За последний год мы наладили с ними прекрасный контакт, помогали друг другу, действовали в едином ключе, но жёсткая позиция Евролиги может нарушить этот баланс. Неприезд игроков ЦСКА и «Химок» в сборную вызовет широкий резонанс (в первое окно «Химки» встречаются с «Фенербахче», а ЦСКА сыграет с «Уникахой»).

Но мы попытаемся сгладить ситуацию и будем делать всё возможное, чтобы пойти навстречу нашим клубам, найти золотую середину. Не будем действовать с позиции силы — заберём лучших игроков, а вы, мол, делайте что хотите. Каких-то игроков вызывать не будем, а сделаем ставку на новое поколение. Соберём конкурентоспособный состав, без искусственного омоложения, но при этом не будем оголять ЦСКА и «Химки».



Подчеркну, что у нас нет никакой войны с Евролигой. Но позиция Бертомеу о том, что сборные должны играть только летом, оптимальными составами, с привлечением игроков, выступающих в НБА, довольно спорная», — цитирует Кириленко издание «Известия».