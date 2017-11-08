Макдермотт: Порзингис играет в лучший баскетбол во всей НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» Дуг Макдермотт высоко оценил уровень игры своего партнёра по команде Кристапса Порзингиса в текущем сезоне.

«Наличие такого парня, как Кристапс Порзингис, который играет в лучший баскетбол во всей НБА, делает нашу работу намного проще. Побеждать легче, когда один из партнеров играет настолько сильно», — цитирует игрока ESPN.

В нынешнем сезоне Кристапс проводит на площадке по 33,0 минуты, набирает по 30,0 очка, собирает по 7,5 подбора, отдаёт по 1,0 передачи, а также совершает по 2,3 блок-шота и 0,4 перехвата в среднем за игру.

Видео доступно на канале лиги в YouTube.