Де Коло: «Валенсия» демонстрирует хороший командный баскетбол

Защитник ЦСКА Нандо де Коло дал комментарий к предстоящему матчу с испанской «Валенсией», который состоится 9 октября в Москве в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Мы ожидаем сложной игры. У «Валенсии» отличная команда, мы наблюдали за ними в прошлом и в этом году. Они показывают хороший командный баскетбол. Мы должны быть готовы к этому. Но самое главное в том, что мы должны сосредоточиться на своей собственной игре, на том, что мы делаем на площадке, как мы это сделали в последней игре с «Химками», — приводит слова де Коло официальный сайт турнира.