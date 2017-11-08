Уэстбрук: подобные поражения помогают команде сплотиться

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук прокомментировал поражение от «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой «Сакраменто» со счётом 94:86.



«Мне нравятся подобные матчи. Подобные поражения помогают команде сплотиться, соединить все винтики в механизме воедино. Меня воодушевляют парни, которые находятся в нашей раздевалке, и мы явно станем лучше. Я беру на себя ответственность за нашу игру и могу пообещать, что мы прибавим. Мы станем лучше, поэтому я не волнуюсь о том, что происходит сейчас», — приводит слова Уэстбрука Sportando.