УНИКС победил «Торино», Ласме и Колом набрали 50 очков на двоих

Казанский УНИКС переиграл «Торино» на своей площадке в матче Еврокубка. Казанцы уступили только в одной четверти, уже к большому перерыву имея преимущество — «+14». После перерыва УНИКС продолжил наращивать преимущество и, пусть и уступил в четвёртом игровом отрезке, в конечном итоге одержал победу со счётом 101:93 (28:24, 31:21, 27:24, 15:24).



Самым результативным игроком матча стал Хоакин Колом, набравший 26 очков и совершивший 10 передач, ещё 24 очка набрал Стефан Ласме, добавив к этому 11 подборов — у обоих игроков УНИКСа по «дабл-даблу». В составе гостей отличился Ламар Паттерсон, набравший 23 очка.

Эта победа позволила казанцам выйти на второе место в группе А Еврокубка.