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УНИКС победил «Торино», Ласме и Колом набрали 50 очков на двоих

Баскетбол

Казанский УНИКС переиграл «Торино» на своей площадке в матче Еврокубка. Казанцы уступили только в одной четверти, уже к большому перерыву имея преимущество — «+14». После перерыва УНИКС продолжил наращивать преимущество и, пусть и уступил в четвёртом игровом отрезке, в конечном итоге одержал победу со счётом 101:93 (28:24, 31:21, 27:24, 15:24).

Самым результативным игроком матча стал Хоакин Колом, набравший 26 очков и совершивший 10 передач, ещё 24 очка набрал Стефан Ласме, добавив к этому 11 подборов — у обоих игроков УНИКСа по «дабл-даблу». В составе гостей отличился Ламар Паттерсон, набравший 23 очка.

Эта победа позволила казанцам выйти на второе место в группе А Еврокубка.

Еврокубок. Группа A. 5-й тур
08 ноября 2017, среда. 18:45 МСК
УНИКС
Казань, Россия
101 : 93 (28:24, 31:21, 27:24, 15:24)
Ауксилиум Паллаканестро
Турин, Италия
УНИКС: Билле, Трушкин, Локкетт, Сергеев, Анджушич, Смит, Мейерс, Понкрашов, Колом, Шуховцов, Ласме, Эджим
Ауксилиум Паллаканестро: Джонс, Океке, Маццола, Мбакве, Яннуцци, Вашингтон, Паттерсон, Паренте, Вуячич, Поэта, Стивенс, Гарретт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС Стефан Ласме Хоакин Колом
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