Тибодо: в игре с «Голден Стэйт» посмотрим на истинный уровень «Миннесоты»

Главный тренер «Миннесота Тимбервулвз» Том Тибодо подчеркнул, что матч с «Голден Стэйт Уорриорз» станет своеобразной лакмусовой бумажкой для уровня, которого смогла достичь его команда. Стоит отметить, что «Миннесота» одержала семь побед в десяти матчах на старте регулярного чемпионата НБА.



«Будет интересно узнать, где мы на самом деле сейчас находимся, чего смогли достичь и насколько соответствуем высокому уровню. Ни для кого не секрет, что все команды в лиге стремятся настигнуть «Голден Стэйт». Мы продолжаем работать, но нам многое ещё предстоит, пусть мы и находимся на верном пути», — приводит слова Тибодо NBC Sports.