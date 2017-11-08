Хорфорд: просматривая видео, я заметил, что Ирвинг всегда там, где и должен быть

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд похвалил разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга и выделил его вклад в успехи команды.

«Я очень рад за Кайри. Рад, что у него всё получается. Он становится лидером нашей команды, и на самом деле ключевым фактором наших результатов является то, что он всегда находится в нужном месте. Я часто просматриваю видеонарезки наших игр и подметил, что Кайри всегда там, где и должен быть.

И если он не попадает броски, то прилагает все усилия, чтобы принести пользу команде другим способом. Мы это понимаем и очень ценим», — цитирует Хорфорда ESPN.