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Дюрант пропустит игру с «Миннесотой»

Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант пропустит матч с «Миннесота Тимбервулвз», сообщает пресс-служба клуба. Причиной тому стал ушиб левого бедра, который беспокоит звёздного игрока «Голден Стэйт». Дюрант пропустит игру впервые в этом сезоне.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дюрант в 11 встречах набирал 24,8 очка и совершал 7,7 подбора за 35 минут 12 секунд игрового времени.

Источник: Официальный сайт "Голден Стэйт Уорриорз" Сообщить об ошибке
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