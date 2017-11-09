Тэйтум не доиграл матч с «Лейкерс» из-за травмы голеностопа

Стартовый лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум не вышел на вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за болей в голеностопе, сообщает ESPN. После окончания поединка он покинул арену в специальной защитной обуви. Степень серьёзности повреждения установит предстоящее медицинское обследование.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 107:96.

19-летний Тэйтум был выбран под третьим номером на драфте 2017 года. В нынешнем сезоне он набирает по 14.3 очка и совершает по 6.5 подбора за 32 минуты в среднем за игру.