Керр: если бы предстоял матч плей-офф, то Дюрант бы сыграл, несмотря на травму

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр призвал не придавать особого значения повреждению лёгкого форварда Кевина Дюранта, из-за которого тот пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».



«Если бы предстоял поединок плей-офф, то Дюрант бы вышел на него, несмотря на травму. Но это была обычная встреча регулярного чемпионата, так что имело смысл дать ему отдохнуть. До следующего матча ещё два свободных дня. Думаю, к нему Кевин будет в порядке», – цитирует Керра ESPN.



Поединок завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 125:101.