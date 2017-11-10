Прифтис: «Автодор» всегда играет свою игру, отличную от любой другой команды

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис дал комментарий к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Встреча этих команд состоится 11 ноября в Казани.



«Важная игра, как и любой домашний матч. «Автодор» всегда играет свою игру, отличную от любой другой команды, игроки активно двигаются по паркету, даже когда не владеют мячом, обладают хорошо поставленным дальним броском. Против такой игры действительно сложно защищаться, и нужно быть предельно сконцентрированным и сосредоточить всё своё внимание именно на защите», — приводит слова Прифтиса официальный сайт казанской команды.

Билеты на матч УНИКС — «Автодор» можно приобрести на «Чемпионате».