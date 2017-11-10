Кидд: попытки сравнивать Лонзо Болла со мной выглядят притянуто

Главный тренер «Милуоки Бакс», легендарный разыгрывающий Джейсон Кидд не согласен с теми, кто сравнивает с ним защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.

«Сейчас слишком рано для таких сравнений, он только начинает карьеру. Это выглядит притянуто. Ему предстоит понять, каково это — играть с жёстким сопротивлением, осознать, что значат победы и как их одерживать на самом высоком уровне. На это потребуется время.

Надеюсь, через три года это сравнение будет выглядеть более справедливо, но на сегодня оно притянуто. Ему ещё предстоит пройти большой путь", – цитирует Кидда ESPN.