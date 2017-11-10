Маццон: УНИКС — команда уровня «Финала четырёх», и все это знают

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон дал комментарий к предстоящему матчу с УНИКСом, который состоится 11 ноября в Казани в рамках Единой лиги ВТБ.



«Мы все расстроены последним матчем. И теперь единственная цель – играть усердно, играть вместе и оставаться позитивными. Конечно, в сезоне бывают плохие матчи, но сейчас настало время забыть и играть как команда. Ожидаю многого от наших «больших» в Казани, потому что они действительно могут изменить ситуацию в этой игре.



УНИКС – команда уровня «Финала четырёх», и все это знают. Но мы будем играть 5 на 5, и наши игроки будут готовы отдать все силы. Победа или поражение – вот то, что имеет главное значение. Потому что болельщики могут поддерживать вас даже тогда, когда вы проигрываете, но действуете самоотверженно, что доказал матч с «Локо», — цитирует Маццона официальный сайт клуба.

Билеты на матч УНИКС — «Автодор» можно приобрести на «Чемпионате».