40 очков Шведа и Гилла помогли «Химкам» вырвать победу у «Басконии»

Состоялся очередной матч регулярного турнира Евролиги, в рамках которого «Химки» на своей площадке принимали испанскую «Басконию». По итогам встречи подмосковная команда одержала победу со счётом 91:90.



Первая четверть завершилась в пользу гостей, которым удалось оторваться на три очка. К большому перерыву «Баскония» уже вела в счёте — «+8». Однако в третьем отрезке матча «Химкам» удалось отквитать пять очков, а в заключительной четверти вырвать победу.



Самыми результативными игроками «Химок» стали Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.