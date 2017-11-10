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40 очков Шведа и Гилла помогли «Химкам» вырвать победу у «Басконии»

Баскетбол

Состоялся очередной матч регулярного турнира Евролиги, в рамках которого «Химки» на своей площадке принимали испанскую «Басконию». По итогам встречи подмосковная команда одержала победу со счётом 91:90.

Первая четверть завершилась в пользу гостей, которым удалось оторваться на три очка. К большому перерыву «Баскония» уже вела в счёте — «+8». Однако в третьем отрезке матча «Химкам» удалось отквитать пять очков, а в заключительной четверти вырвать победу.

Самыми результативными игроками «Химок» стали Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.

Евролига. 6-й тур
10 ноября 2017, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
91 : 90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26)
Баскония
Витория, Испания
Химки: Швед - 20, Гилл - 20, Андерсон - 18, Маркович - 15, Вяльцев - 5, Робинсон - 5, Дженкинс - 4, Томас - 4, Моня, Зайцев, Тодорович, Зубков
Баскония: Дженнинг - 19, Фойгтман - 14, Шенгелия - 14, Пуарье - 12, Уэртас - 11, Бьёбуа - 9, Грейнджер - 4, Тимма - 3, Диоп - 2, Малманис - 2, Гарино, Вильдоса
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баскония БК Химки Алексей Швед Энтони Гилл
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