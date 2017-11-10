Э. Гилл: сегодня Швед вновь потащил «Химки» за собой

Форвард «Химок» Энтони Гилл поделился впечатлениями от домашнего матча Евролиги с «Басконией» (91:90) и похвалил партнёра по команде — Алексея Шведа. Гилл и Швед набрали в этой встрече по 20 очков.



«Отличная победа. Матч получился напряжённым, и мы не были готовы к такому началу, но ударно провели вторую половину. Когда у меня была возможность сделать бросок, я это делал. Ждали, когда разыграется Швед, и сегодня он вновь потащил команду за собой. Его штрафные броски в концовке очень сильно нам помогли», — сказал Гилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.