Тренер «Басконии»: «Химки» наказывали нас за потери, нужно улучшать игру

Главный тренер «Басконии» Педро Мартинес прокомментировал поражение команды от «Химок» (90:91) в гостевом матче Евролиги.



«Очень тяжёлая игра для обеих команд. В первой половине мы играли очень хорошо, держали ритм, хорошо двигали мяч и чётко действовали в защите. Но, к сожалению, пока мы не способны играть на одном уровне 40 минут, и вторая половина это продемонстрировала. После перерыва мы играли хуже, у нас были потери, за которые „Химки“ нас наказывали. Это в какой-то степени пошатнуло нашу уверенность, стали появляться ошибки в нападении. Нам нужно улучшать игру, особенно если матчи складываются не в нашу пользу», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.