«Финикс» уступил «Орландо», потерпев 5-е поражение кряду, Лень оформил дабл-дабл

«Орландо Мэджик» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 128:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, набравший 22 очка. Никола Вучевич записал себе в актив 19 очков, по 17 набрали Терренс Росс и Джонатан Симмонс. У «Финикса» 21 очко и 13 подборов набрал Алексей Лень, ещё 20 очков в активе Ти Джея Уоррена.

Это поражение стало для «Санз» пятым подряд.