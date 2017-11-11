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«Финикс» уступил «Орландо», потерпев 5-е поражение кряду, Лень оформил дабл-дабл

Баскетбол

«Орландо Мэджик» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 128:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, набравший 22 очка. Никола Вучевич записал себе в актив 19 очков, по 17 набрали Терренс Росс и Джонатан Симмонс. У «Финикса» 21 очко и 13 подборов набрал Алексей Лень, ещё 20 очков в активе Ти Джея Уоррена.

Это поражение стало для «Санз» пятым подряд.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
112 : 128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз:
Орландо Мэджик:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Орландо Мэджик Финикс Санз Алексей Лень
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