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Лукич: «Нижний Новгород» ждут три очень важных матча подряд

Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подчеркнул, что впереди его подопечных ждёт очень важный отрезок в сезоне. Следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» на домашней площадке 12 ноября.

«Я снова не хочу говорить много слов перед ближайшей игрой. Нас ждут три очень важных матча подряд, в каждом из которых нужна победа. Всё остальное вы увидите на площадке», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород Зоран Лукич
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