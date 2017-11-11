Лукич: «Нижний Новгород» ждут три очень важных матча подряд

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подчеркнул, что впереди его подопечных ждёт очень важный отрезок в сезоне. Следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» на домашней площадке 12 ноября.



«Я снова не хочу говорить много слов перед ближайшей игрой. Нас ждут три очень важных матча подряд, в каждом из которых нужна победа. Всё остальное вы увидите на площадке», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».