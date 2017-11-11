Передача Курбанова на Хайнса — в лучших моментах шестого тура Евролиги

Официальный сайт Евролиги представил видео, посвящённое лучшим моментам шестого тура регулярного чемпионата турнира. На седьмом месте топ-10 расположился эпизод с участием игроков ЦСКА. Форвард ЦСКА Никита Курбанов отдал красивую передачу на Кайла Хайнса, после которой тот вколотил данк в кольцо «Валенсии».

На третьем месте рейтинга — эпизод встречи «Химки» — «Баскония», в котором форвард подмосковной команды Энтони Гилл поставил блок-шот сопернику, начав атаку, завершённую Джеймсом Андерсоном. Второе место — у центрового «Фенербахче» Яна Веселы, забившего данк в кольцо «Бамберга» после передачи Костаса Слукаса. Лучшим моментом шестого тура признан путбэк-данк игрока «Панатинаикоса» Кенни Габриэля, который он реализовал во встрече с «Олимпиакосом».

Лучшие моменты шестого тура Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.