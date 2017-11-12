«Нью-Йорк» разгромил «Сакраменто», на счету Порзингиса 34 очка

Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» добились уверенной победы над «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете, игра завершилась со счётом 118:91.



Ключевыми стали первая и третья четверти противостояния, которые команда из Нью-Йорка выиграла с преимуществом в девять очков. Успех «Никс» обеспечила результативная игра Кристапса Порзингиса, набравшего 34 очка (24 из них ещё в первой половине). 20 очков добавил в копилку хозяев Кортни Ли.



Таким образом, прервалась двухматчевая серия побед «Кингз».

Лучшие фрагменты выступления в матче Порзингиса можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.