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«Нью-Йорк» разгромил «Сакраменто», на счету Порзингиса 34 очка

Баскетбол

Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» добились уверенной победы над «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете, игра завершилась со счётом 118:91.

Ключевыми стали первая и третья четверти противостояния, которые команда из Нью-Йорка выиграла с преимуществом в девять очков. Успех «Никс» обеспечила результативная игра Кристапса Порзингиса, набравшего 34 очка (24 из них ещё в первой половине). 20 очков добавил в копилку хозяев Кортни Ли.

Таким образом, прервалась двухматчевая серия побед «Кингз».

Лучшие фрагменты выступления в матче Порзингиса можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Йорк Никс:
Сакраменто Кингз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Сакраменто Кингз Кристапс Порзингис
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