Леброн Джеймс: «Кливленд» не унывает и полагается на чемпионские традиции

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс объяснил, что помогло команде после серии неудач победить «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.



«Мы просто не унывали и не теряли веры в себя. «Кливленд» полагался на чемпионские традиции своих игроков. Но кроме того, мы постарались вернуть себе психологическую твёрдость и вспомнить, как выигрывать поединки», – цитирует Джеймса ESPN.



Встреча завершилась победой «Кавельерс» со счётом 111:104, а форвард в ней набрал 19 очков и совершил 11 подборов.