Ирвинг планирует играть в защитной маске, несмотря на перелом лицевой кости

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг планирует в течение двух недель играть в специальной защитной маске, несмотря на небольшой перелом лицевой кости, сообщает Yahoo Sports. При этом игрок пропустит ближайший матч с «Торонто Рэпторс».

Ирвинг получил травму на первой минуте предыдущего поединка с «Шарлотт Хорнетс», получив случайный удар локтем в лицо от партнёра по команде центрового Арона Бэйнса.

В нынешнем сезоне защитник набирает по 20,3 очка и отдаёт по 5,2 передачи за 31 минуту в среднем за игру.