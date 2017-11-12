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Ирвинг планирует играть в защитной маске, несмотря на перелом лицевой кости

Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг планирует в течение двух недель играть в специальной защитной маске, несмотря на небольшой перелом лицевой кости, сообщает Yahoo Sports. При этом игрок пропустит ближайший матч с «Торонто Рэпторс».

Ирвинг получил травму на первой минуте предыдущего поединка с «Шарлотт Хорнетс», получив случайный удар локтем в лицо от партнёра по команде центрового Арона Бэйнса.

В нынешнем сезоне защитник набирает по 20,3 очка и отдаёт по 5,2 передачи за 31 минуту в среднем за игру.

Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Кайри Ирвинг
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