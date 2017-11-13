Игроки «Олимпиакоса» отказались от выступлений за сборную в отборе ЧМ-2019

Игроки пирейского «Олимпиакоса» отказались от выступлений за свои национальные сборные во время отборочных матчей чемпионата мира, который пройдёт в Китае в 2019 году, сообщает Eurohoops.

В число игроков, анонсировавших отказ, вошли следующие исполнители: Георгиос Принтезис, Костас Папаниколау, Вангелис Манцарис, Иоаннис Папапетреу (Греция), Яннис Стрелниекс (Латвия) и Никола Милутинов (Сербия).

«С детства мы всегда откликались на вызов в национальную сборную. Мы неделями оставались вне дома и даже не обращали внимания на риски травмы. Мы играли за сборную с травмами. Мы делали это из уважения и любви и никогда не жаловались.

Тем не менее, учитывая изменения в календаре матчей сборных, мы вынуждены анонсировать отказ от выступлений. Было бы непрофессионально пропустить матчи Евролиги, и это практически невозможно. Надеемся, в скором времени ситуация вернётся в привычное русло", — говорится в заявлении игроков.