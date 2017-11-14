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Дабл-даблы Таунса и Батлера помогли «Миннесоте» добыть победу над «Ютой»

Баскетбол

«Миннесота Тимбервулвз» победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 109:98 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-даблы оформили Карл-Энтони Таунс (24 очка, 13 подборов), Джимми Батлер (21 очко, 10 передач) и Тадж Гибсон (15 очков, 10 подборов). Джефф Тиг записал себе в актив 22 очка. У «Юты» 24 очка набрал Донован Митчелл, ещё 16 — Родни Худ.

Для «Миннесоты» это шестая победа в последних восьми матчах.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
98 : 109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Худ - 11, Митчелл - 8, Сефолоша - 7, Фэйворс - 5, Бёркс - 4, Рубио - 3, Йеребко - 2, Юдо - 2, О'Нил, Нето, Гобер, Гриффин, Экзам, Брэдли, Инглс, Уолтерс, Джонсон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 12, Тиг - 10, Батлер - 9, Гибсон - 9, Уиггинс - 6, Джонс - 4, Бьелица - 3, Мухаммад - 2, Кроуфорд - 2, Олдрич, Браун, Дьенг, Брукс, Паттон, Джорджес-Хант
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Джимми Батлер Карл-Энтони Таунс
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