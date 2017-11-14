Дабл-даблы Таунса и Батлера помогли «Миннесоте» добыть победу над «Ютой»

«Миннесота Тимбервулвз» победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 109:98 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-даблы оформили Карл-Энтони Таунс (24 очка, 13 подборов), Джимми Батлер (21 очко, 10 передач) и Тадж Гибсон (15 очков, 10 подборов). Джефф Тиг записал себе в актив 22 очка. У «Юты» 24 очка набрал Донован Митчелл, ещё 16 — Родни Худ.

Для «Миннесоты» это шестая победа в последних восьми матчах.