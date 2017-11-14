Лонзо Болл: не жалуюсь на то, что остался на скамейке, ведь «Лейкерс» победили

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл спокойно воспринял решение тренера не выпускать его на паркет всю четвертую четверть матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс».



«Лейкерс» победили, так что мне не на что жаловаться. Партнёры добились нужного результата в концовке, поэтому мы привезём из гостевого турне как минимум одну победу. Джордан Кларксон был в ударе, а Кори Брюэр второй раз блеснул именно в Финиксе. Эти двое и выиграли поединок для нас», – цитирует Болла ESPN.



Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 100:93.

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