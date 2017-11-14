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Лонзо Болл: слова Джеймса мотивируют меня

Баскетбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл прокомментировал слова форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в его адрес.

Джеймс сказал: «Я думаю, что он станет очень хорошим разыгрывающим. Возможно, даже великим, если он продолжит работать над своими сильными и слабыми сторонами».

«Его слова мотивируют меня. Честно скажу, если он говорит такие вещи, то для меня большая честь слышать подобное в свой адрес от него. Поэтому я буду работать и стараться прибавлять с каждым днём», – цитирует Болла ESPN.

Джеймс: Лонзо Болл станет очень хорошим разыгрывающим. Возможно, даже великим
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Лонзо Болл
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