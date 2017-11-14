Лонзо Болл: слова Джеймса мотивируют меня

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл прокомментировал слова форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в его адрес.

Джеймс сказал: «Я думаю, что он станет очень хорошим разыгрывающим. Возможно, даже великим, если он продолжит работать над своими сильными и слабыми сторонами».

«Его слова мотивируют меня. Честно скажу, если он говорит такие вещи, то для меня большая честь слышать подобное в свой адрес от него. Поэтому я буду работать и стараться прибавлять с каждым днём», – цитирует Болла ESPN.