В. Карасёв: «Зениту» необходимо усиление состава

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура группового этапа Еврокубка с «Гран Канарией» (90:85).



«Это очень важная победа для нас, особенно после поражения от «Гран-Канарии» в первой игре в Испании. Мы держали в голове разницу «+10», но на данный момент важнее сам факт победы. В первой четверти мы хорошо действовали в нападении, но ошибались в защите, в последней же десятиминутке показали хорошую игру и в атаке, и в обороне, потому и победили.



Конечно, усиление состава нам необходимо. Сами видите, мы продолжаем временами играть без номинального пятого номера, хотя с возвращением Вани Лазарева стало немного проще. Необходимо также усиление на первой позиции», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».