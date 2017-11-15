Барцокас: на площадке была лишь одна команда, «Химки» исчезли с самого начала

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение команды в гостевом матче Евролиги с «Панатинаикосом» (65:93).



«Понятно, что сегодня игры не было. Лучше сказать, на площадке была лишь одна команда. Мы исчезли с самого начала, причём это касается любого аспекта игры: подборов, наших взаимодействий в нападении, терпения в атаке. В первой половине мы забили лишь 3 штрафных из 11, также я насчитал более 10 смазанных бросков из-под кольца. Однако это естественно, если посмотреть, что «Панатинаикос» реализовывал трёхочковые с процентом за 60. Мы знали, что они будут играть уверенно, и должны были к этому подготовиться, но не подготовились. Это моя ответственность. Я должен был лучше готовить команду к такой физической борьбе, что продемонстрировал «Панатинаикос». Также моя обязанность заключается в том, чтобы не опускать голову и подготовиться к следующему матчу, ведь уже через два дня нам снова предстоит выйти на площадку. Это процесс. Иногда против опытных команд случаются такие болезненные поражения, а такие клубы, как «Панатинаикос», знают, как себя вести в таких матчах. Будем настраиваться на следующую встречу. Поздравляю соперника с прекрасной игрой», — приводит слова Барцокаса пресс-служба команды.