Деннис Смит-младший мощно вколотил сверху в матче с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Деннис Смит-младший в поединке регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» исполнил сокрушительный данк после сольного прохода.



Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счётом 97:91. Смит-младший провёл на площадке 36 минут, набрал 27 очков (10 из 23 с игры), собрал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи. Стоит отметить, что такая результативность является рекордной в карьере 19-летнего новичка.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».