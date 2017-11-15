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Симмонс: Леброн желал видеть меня в «Кливленде», но я хотел играть против него

Баскетбол

Форвард «Орландо» Джонатон Симмонс рассказал, что Леброн Джеймс хотел видеть его в «Кливленде». В «Мэджик» Симмонс перешёл этим летом на правах свободного агента, подписав трёхлетний контракт.

«Я даже общался с Леброном Джеймсом (перед переходом в «Орландо»), и он сказал что-то вроде: «Мы хотим видеть тебя в «Кливленде». И я сказал: «Нет, я хочу играть против тебя». Я хочу играть против элитных парней и через пару лет быть на их уровне. Он мне сказал: «Я это уважаю», — цитирует Симмонса официальный сайт «Орландо».

Источник: Официальный сайт "Орландо Мэджик" Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Джонатон Симмонс Леброн Джеймс
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