Дженкинс: в матче с «Маккаби» особое внимание нужно уделить подборам

Защитник «Маккаби» Чарльз Дженкинс дал комментарий к предстоящему матчу с тель-авивским с «Маккаби», который состоится 16 ноября в Мытищах и будет проходить в рамках регулярного чемпионата «Евролиги».



«Нас ждёт ещё один тяжёлый матч Евролиги против очень хорошей команды. Как и мы, «Маккаби» потерпел крупное поражение, поэтому будет мотивированным. Мы должны проявить свои лучшие качества, играть интенсивно и не повторить вчерашних ошибок. Постараемся победить.

В составе соперника очень быстрые защитники Коул и Джексон, также им помогает Дешон Томас. У «Маккаби» талантливый состав. Особое внимание нужно уделить подборам, так как противостоять Тайусу и Параховскому будет непросто. Постараемся реализовать свои задумки в нападении и получить возможности для того, чтобы забивать лёгкие мячи», — приводит слова Дженкинса официальный сайт клуба.