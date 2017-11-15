17 очков Лейси помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Лимож»

15 ноября в Краснодаре состоялся матч шестого тура группового этапа Еврокубка, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на своём паркете принимал французский «Лимож». По итогам встречи краснодарцы одержали победу со счётом 81:55. В текущем розыгрыше Еврокуба это шестая победа «Локомотива-Кубань» при нуле поражений.



После первой четверти краснодарцы вели в счёте — «+3», а к большому перерыву оторвались от соперников на 19 очков. В третьей четверти французская команда отыграла три очка, однако на заключительном отрезке матча «Локомотив-Кубань» довёл преимущество до разгромных «+26».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Тревор Лейси, на счету которого 17 очков и 4 подбора.