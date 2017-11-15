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17 очков Лейси помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Лимож»

Баскетбол

15 ноября в Краснодаре состоялся матч шестого тура группового этапа Еврокубка, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на своём паркете принимал французский «Лимож». По итогам встречи краснодарцы одержали победу со счётом 81:55. В текущем розыгрыше Еврокуба это шестая победа «Локомотива-Кубань» при нуле поражений.

После первой четверти краснодарцы вели в счёте — «+3», а к большому перерыву оторвались от соперников на 19 очков. В третьей четверти французская команда отыграла три очка, однако на заключительном отрезке матча «Локомотив-Кубань» довёл преимущество до разгромных «+26».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Тревор Лейси, на счету которого 17 очков и 4 подбора.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
15 ноября 2017, среда. 20:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
81 : 55 (19:16, 25:9, 16:19, 21:11)
Лимож
Лимож, Франция
Локомотив-Кубань: Бэбб, Элегар, Д. Кулагин, Квали, Брокхофф, Хвостов, Ильницкий, Антипов, Рагланд, Лейси, Ивлев, Коллинс
Лимож: Гибсон, Картер, Ховард, Бутей, Моренси, Хейз, Джойс, Конклин, Джайте, Инглиш
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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