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«Барселона» проиграла «Бамбергу», растеряв 26-очковое преимущество

Баскетбол

«Бамберг» одержал победу над «Барселоной» в домашнем матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счётом 84:81.

Испанцы провели очень мощную первую четверть и выиграли её "+26". Однако хозяева постепенно догоняли соперника и смогли выйти вперёд в четвёртой четверти. У гостей были шансы победить, но за последнюю минуту они не набрали ни одного очка, допустив пять промахов, включая два штрафных броска.

Форвард «Барселоны» Раким Сандерс, набравший 17 очков, оказался самым результативным игроком встречи. Дорелл Райт из «Бамберга» набрал 16 очков.

Евролига. 7-й тур
15 ноября 2017, среда. 22:00 МСК
Бамберг
Бамберг, Германия
84 : 81 (12:38, 25:11, 25:17, 22:15)
Барселона
Барселона, Испания
Бамберг: Райт - 16, Хикман - 14, Тэйлор - 13, Рубит - 10, Зисис - 9, Митрович - 8, Ло - 7, Николич - 5, Радошевич - 2, Штайгер, Олинде, Хекман
Барселона: Сандерс - 17, Ханга - 14, Морман - 14, Серафен - 13, Эртель - 9, Томич - 8, Рибас - 3, Клавер - 3, Копонен, Ориола, Пресси, Наварро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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