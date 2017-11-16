«Барселона» проиграла «Бамбергу», растеряв 26-очковое преимущество

«Бамберг» одержал победу над «Барселоной» в домашнем матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счётом 84:81.



Испанцы провели очень мощную первую четверть и выиграли её "+26". Однако хозяева постепенно догоняли соперника и смогли выйти вперёд в четвёртой четверти. У гостей были шансы победить, но за последнюю минуту они не набрали ни одного очка, допустив пять промахов, включая два штрафных броска.



Форвард «Барселоны» Раким Сандерс, набравший 17 очков, оказался самым результативным игроком встречи. Дорелл Райт из «Бамберга» набрал 16 очков.