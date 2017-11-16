«Олимпия Милан» вырвал победу у «Валенсии» благодаря 18 очкам Джерреллса в ОТ

«Валенсия» принимала «Олимпию Милан» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Победу в дополнительное время отпраздновали гости — 103:98.



Испанцы выдали рывок в третьей четверти и оторвались на 17 очков, но не смогли удержать преимущество, позволив итальянцам отыграться за 13 секунд до сирены. В первом овертайме команды не выявили сильнейшего, а во втором гости смогли добиться успеха.



Героем встречи оказался защитник «Олимпии» Кёртис Джерреллс, набравший 30 очков, в том числе 18 в ОТ. В активе защитника «Валенсии» Эрика Грина 22 очка.