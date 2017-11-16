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«Олимпия Милан» вырвал победу у «Валенсии» благодаря 18 очкам Джерреллса в ОТ

Баскетбол

«Валенсия» принимала «Олимпию Милан» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Победу в дополнительное время отпраздновали гости — 103:98.

Испанцы выдали рывок в третьей четверти и оторвались на 17 очков, но не смогли удержать преимущество, позволив итальянцам отыграться за 13 секунд до сирены. В первом овертайме команды не выявили сильнейшего, а во втором гости смогли добиться успеха.

Героем встречи оказался защитник «Олимпии» Кёртис Джерреллс, набравший 30 очков, в том числе 18 в ОТ. В активе защитника «Валенсии» Эрика Грина 22 очка.

Евролига. 7-й тур
15 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
98 : 103 2ОТ (20:19, 25:22, 19:17, 10:16, 11:11, 13:18)
Олимпия Милан
Милан, Италия
Валенсия: Грин - 22, Дублевич - 18, Сан Эметерио - 16, Пляйсс - 13, ван Россом - 13, Доорненкамп - 6, Вивес - 6, Мартинес - 4, Абальде, Рудеж, Састре, Томас
Олимпия Милан: Джерреллс - 30, Теодор - 20, Гудлок - 17, Гудайтис - 8, Джефферсон - 7, М'Байе - 6, Мицов - 5, Тарчевски - 4, Чинчиарини - 3, Калниетис - 3, Кузин, Абасс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Валенсия БК Олимпия Кёртис Джерреллс
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