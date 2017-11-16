Защитник «Анадолу Эфес» Макколлум — MVP седьмого тура Евролиги

Защитник «Анадолу Эфес» Эрик Макколлум был признан самым ценным игроком седьмого тура Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.



Стамбульская команда во вторник, 14 ноября, в Тель-Авиве в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги переиграла местный «Маккаби» со счётом 92:72, Макколлум в этом матче набрал 31 очко, совершил 4 подбора и отдал 3 результативных передачи. Коэффициент полезности игрока составил «+33».



Четвёртую строчку в списке самых ценных игроков тура занял центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс, набравший 26 очков полезности.