Карри преподаст уроки баскетбола на своём онлайн-курсе

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри откроет свой онлайн-курс и обучит азам баскетбола всех желающих. Чемпион НБА будет проводить видео-тренинги в Интернете на образовательной платформе Master Class, с помощью которых постарается передать основы игры и обучит правильному тренировочному процессу.



«Если бы у меня был доступ к таким курсам в 13 лет, то я бы стал играть намного лучше гораздо быстрее. Мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться делать упражнения правильно. Я хочу, чтобы люди видели, как я тренируюсь, что делаю на своих тренировках и каков мой ментальный подход. Моя задача состоит в том, чтобы все стали играть лучше и ещё больше наслаждались баскетболом», — отметил Карри в интервью ESPN.