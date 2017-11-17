«Бостон» отыгрался с «-17» и одолел «Голден Стэйт», одержав 14-ю победу кряду

«Бостон Селтикс» продлил свою впечатляющую победную серию до 14 матчей, одолев «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 92:88 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Уорриорз» достигало 17 очков, однако этого перевеса гостям для итоговой победы не хватило.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 22 очка. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, в активе Кайри Ирвинга — 16 очков. За «Голден Стэйт» 24 очка набрал Кевин Дюрант, ещё 13 — Клэй Томпсон при реализации бросков с игры 5 из 18. Стивен Карри записал на свой счёт 9 очков, реализовав с игры 3 броска из 14.