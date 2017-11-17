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«Бостон» отыгрался с «-17» и одолел «Голден Стэйт», одержав 14-ю победу кряду

Баскетбол

«Бостон Селтикс» продлил свою впечатляющую победную серию до 14 матчей, одолев «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 92:88 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Уорриорз» достигало 17 очков, однако этого перевеса гостям для итоговой победы не хватило.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 22 очка. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, в активе Кайри Ирвинга — 16 очков. За «Голден Стэйт» 24 очка набрал Кевин Дюрант, ещё 13 — Клэй Томпсон при реализации бросков с игры 5 из 18. Стивен Карри записал на свой счёт 9 очков, реализовав с игры 3 броска из 14.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
92 : 88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Бостон Селтикс: Браун - 11, Хорфорд - 8, Моррис - 7, Розир - 5, Ирвинг - 5, Тейтум - 2, Оджелей - 2, Бэйнс - 2, Аллен, Смарт, Бёрд, Ларкин, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 12, Янг - 7, Игуодала - 6, Томпсон - 5, Уэст - 4, Пачулия - 4, Карри - 4, Грин - 3, Ливингстон - 2, Буше, Макги, Касспи, Луни, Белл, Маккоу, Джонс, Кук
Битва месяца в НБА: «воины» раздавят «кельтов» в первые минуты сражения
Ирвинг раздаст менее 5,5 передачи, а Тэйтум с Томпсоном на двоих наберут более 36 очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Кайри Ирвинг Кевин Дюрант Клэй Томпсон Стивен Карри
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