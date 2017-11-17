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48 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Финикс» «+26»

Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Финикс Санс» со счётом 142:116 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Гости выиграли первую половину 90:65, набрав по 45 очков в каждой из двух стартовых четвертей. Всего за поединок они реализовали 21 из 44 трёхочковых и 35 из 38 штрафных против 10 из 30 и 12 из 21 у соперника соответственно.

Самым результативным игроком встречи с 48 очками стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. У проигравших отличился атакующий защитник Трой Дэниелс, набравший 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
116 : 142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Дэниелс - 23, Монро - 20, Букер - 18, Джексон - 16, Уоррен - 14, Лень - 9, Юлис - 8, Крисс - 5, Джеймс - 3, Рид, Бендер, Питерс, Уильямс, Чендлер, Джонс, Найт, Дадли
Хьюстон Рокетс: Харден - 48, Андерсон - 24, Гордон - 13, Капела - 12, Ариза - 11, Пол - 11, Илариу - 10, Такер - 8, Браун - 3, Блэк - 2, Онуаку, Ци, Джексон, Т. Уильямс, Уэбер, Мба-а-Муте
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Финикс Санз Хьюстон Рокетс
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