48 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Финикс» «+26»

«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Финикс Санс» со счётом 142:116 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Гости выиграли первую половину 90:65, набрав по 45 очков в каждой из двух стартовых четвертей. Всего за поединок они реализовали 21 из 44 трёхочковых и 35 из 38 штрафных против 10 из 30 и 12 из 21 у соперника соответственно.

Самым результативным игроком встречи с 48 очками стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. У проигравших отличился атакующий защитник Трой Дэниелс, набравший 23 очка.