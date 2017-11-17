Харден: взглянув на табло в перерыве матча с «Финиксом», решил, что там ошибка

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признался, что сам был крайне удивлён очень высокой результативностью своей команды в первой половине матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс».



«Когда я взглянул на табло в большом перерыве поединка с «Финиксом», то вначале решил, что там какая-то ошибка», – передаёт слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 142:116, а за первую половину его игроки набрали 90 очков, записав в актив по 45 в каждой из двух стартовых четвертей.

«Хьюстон» – третья команда в истории НБА, набравшая 90 очков за первую половину