Ж. Обрадович: победа над ЦСКА должна придать «Фенербахче» уверенности

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал победу команды над ЦСКА (95:93 ОТ) в гостевом матче Евролиги.



«Это был очень тяжёлый матч. Обе команды играли в среду, мы приехали из Стамбула, а ЦСКА — из Белграда. В первые 16 минут „Фенербахче“ действовал превосходно. „Армейцы“ смогли нас догнать, поскольку они сильны и индивидуально, и тактически. В заключительной четверти мы нашли способ вновь захватить лидерство, и у нас был шанс завершить матч без особых хлопот. Но это баскетбол, порой здесь случаются невероятные вещи. В овертайме наш игрок оказался в нужное время в нужном месте и в конце концов отправил мяч в кольцо. Эта победа должна придать нам уверенности, чтобы мы продолжали играть так, как делали это в первой половине», — приводит слова Обрадовича пресс-служба лиги.