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Д'Анджело Расселл перенёс операцию на левом колене

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл перенёс артроскопическую операцию на левом колене, сообщает ESPN.

На данный момент неизвестно, когда завершится восстановление Расселла, однако по словам генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса, это произойдёт в нынешнем сезоне.

В этом регулярном чемпионате Д’Анджело принял участие в 12 поединках. 21-летний баскетболист проводил на паркете по 27,8 минуты, набирал по 20,9 очка, отдавал по 5,7 передачи, собирал по 4,7 подбора, а также совершал по 1,0 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.

Д'Анджело Расселл пропустит несколько матчей из-за травмы колена
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бруклин Нетс Д'Анджело Расселл
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